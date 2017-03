publié le 14/03/2017 à 07:57

Embourbée en plein scandale, la candidature de François Fillon peine à redémarrer. "Je suis assez surpris de cette campagne, c'est une situation extrêmement difficile, tout est fait pour nous empêcher de parler de politique", critique Jean-Pierre Raffarin, proche d'Alain Juppé aujourd'hui soutien de François Fillon.



Une situation qui semble profiter à Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'Économie séduit un public de plus en large et ne cesse de grimper dans les sondages. "Emmanuel Macron n'a pas la puissance pour assumer la plus haute responsabilité", renchérit Jean-Pierre Raffarin. Invité de RTL, il poursuit : "C'est un néo-socialiste. Le Parti socialiste est en situation d'effondrement et Emmanuel Macron apparaît comme une bouée de sauvetage".