Marine Le Pen va devoir manier le thème de l'Union européenne et d'une éventuelle sortie de l'euro, longtemps défendu par son camp, avec beaucoup de prudence, si elle veut que ceci serve à son parti. Tandis que la patronne du Front national était l'invitée du Grand Jury ce dimanche 19 novembre, le journaliste politique de RTL Benjamin Sportouch note "deux écueils" de sa part au cours de l'émission. "Quelle est la différence avec Wauquiez et elle maintenant que l'euro n'est plus une priorité ?", interroge-t-il d'abord. "On n'a pas très bien compris si c'est Frexit ou pas Frexit. C'est une transformation de l'Europe, donc, où est vraiment la ligne de séparation entre elle et Wauquiez ?"



Benjamin Sportouch souligne ensuite un problème d'"incarnation". "Qui va incarner cette liste aux européennes pour le Front national ? Elle dit qu'elle a beaucoup de talents autour d'elle. Franchement depuis le départ de Florian Philippot et de Marion Maréchal-Le Pen qui sont deux figures emblématiques du parti, il y a une faiblesse de notoriété", fait remarquer le journaliste. Marine Le Pen a beau évoquer Nicolas Bay, coprésident du groupe au Parlement européen, "elle n'a pas l'air très enthousiaste" à son sujet et affirme, dans le même temps, qu'elle ne veut pas personnellement incarner ce groupe et quitter l'Assemblée nationale.