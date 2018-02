publié le 16/02/2018 à 04:32

Christophe Castaner est l'invité de RTL ce vendredi 16 janvier. Lors du "Grand Jury" RTL/Le Figaro/LCI le 4 février dernier, il est revenu sur une des mesures polémiques du moment : la réduction du nombre de fonctionnaires.



Alors que le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a parlé d'un plan de départs volontaires dans la fonction publique, Christophe Castaner a tenu à modérer cette annonce. "On a dit qu'on ouvrait la discussion sur ces sujets-là. (...) On va en discuter avec les partenaires sociaux, rien n'est décidé", a-t-il assuré même s'il n'a pas démenti le projet sur le fond. "Est-ce qu'il est utile et indispensable d'avoir un contrat à vie quand vous êtes cadre ou haut cadre de la fonction publique territoriale ou d'État ?", s'est-il interrogé.

Le secrétaire d'État sera interrogé sur le cas plus personnel de son collègue du gouvernement Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics est en effet dans la tourmente depuis la réouverture d'une enquête sur une accusation de viol le concernant. Une nouvelle plainte vient d'ailleurs d'être déposée contre lui pour "abus de faiblesse". Une habitante de Tourcoing (Nord), ville dont Gérald Darmanin fut le maire de 2014 à 2017, affirme avoir subi des avances sexuelles de Gérald Darmanin en 2015 et 2016, alors qu'elle sollicitait son aide pour quitter un logement insalubre et être relogée.

Fonctionnaires, immigration, le gouvernement ouvre tous les fronts à la fois. Comment défendre l'exécutif, structurer le parti et rassurer les élus ? C'est ce que devra dire Christophe Castaner à Élizabeth Martichoux dès 7h45.



Christophe Castaner répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.