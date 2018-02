publié le 07/02/2018 à 13:15

Christophe Castaner était-il en train de jouer sur son téléphone portable lors de la présentation du projet de loi de la France insoumise sur la reconnaissance du burn-out, comme une maladie professionnelle ? La question peut paraître anecdotique, mais c'est en tout cas sur cela que François Ruffin a choisi de s'exprimer.



Invité de France inter ce mercredi 7 février, le député de la France insoumise a déclaré que pendant qu'il présentait son rapport sur le burn-out et qu'il faisait "part des 400.000 troubles qui interviennent chaque année en France, liés au travail", Christophe Castaner "a passé son temps sur son téléphone portable à ne pas du tout répondre aux questions sur le burn-out. Et a joué à Candy Crush vraisemblablement".

Quelques minutes plus tard, le délégué général de La République En Marche a répondu sèchement à son accusateur, sur Twitter : "Décidément, Francois Ruffin est un petit menteur ! Déclarer que je jouais à Candy Crush ou à quoi que ce soit est faux... Je n'ai aucun jeu sur mon tel et je n ai pas besoin d'un détecteur de mensonge le concernant".

Décidemment @Francois_Ruffin est un petit menteur! Déclarer sur @franceinter que je jouais à Candy Crush ou à quoi que ce soit est faux...je n ai aucun jeu sur mon tel et je n ai pas besoin d'un detecteur de mensonge le concernant. — Christophe Castaner (@CCastaner) 7 février 2018

Les attaques et les règlements de compte sur le burn-out entre les deux hommes politiques ne sont pas nouveaux. En effet, l'Assemblée a rejeté la proposition de loi, via une motion préalable adoptée par 86 voix contre 34.



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Christophe Castaner déclarait : "On n'a pas vocation à faire des lois, comme des coups politiques. Ce qu'a proposé la France insoumise est un coup politique. Je suis monté à la tribune, pour dire qu'il y avait un vrai sujet sur le burn-out et que la proposition de François Ruffin aurait des effets de ne le traiter que sur un petit volet. Je pense qu'il ne faut pas faire de coup politique sur un sujet aussi important que le burn-out, qui vaut dans le privé et le public".