publié le 21/07/2017 à 10:29

C’est un comportement qui ne passe décidément pas à la tête de l’exécutif. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, accable Pierre de Villiers, dans une interview publiée dans Le Figaro, ce 21 juillet. Il reproche à l’ancien chef d’état major des armées d’avoir critiqué publiquement les coupes prévues dans le budget de la Défense.



"Le chef d'état-major a été déloyal dans sa communication, il a mis en scène sa démission", affirme Christophe Castaner. Le porte-parole du gouvernement rejoint la ligne d’Emmanuel Macron, qui avait jugé qu’il n‘était "pas digne d'étaler certains débats sur la place publique" et avait sèchement recadré Pierre de Villiers le 13 juillet. Le général a finalement démissionné de ses fonctions une semaine plus tard, le 19 juillet.

Christophe Castaner va plus loin. Il cingle : "C'est son comportement qui a été inacceptable. On n'a jamais vu un Cema (chef d'état-major, ndlr) s'exprimer via un blog, ou faire du off avec des journalistes ou interpeller les candidats pendant la présidentielle, comme cela a été le cas. Il s'est comporté en poète revendicatif. On aurait aimé entendre sa vision stratégique et capacitaire plus que ses commentaires budgétaires".



Le 20 juillet, moins de 24 heures après la démission de Pierre de Villiers, remplacé par le général Lecointre, Emmanuel Macron se rendait sur la base militaire d'Istres pour tenter de calmer les tensions entre l'armée et l'exécutif. Il a répété que le budget de la Défense serait augmenté en 2018. Pas sûr que cette nouvelle salve de Castaner apaise les esprits.