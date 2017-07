publié le 06/07/2017 à 08:39

En annonçant une stabilisation de la dépense publique en volume en 2018, le Premier ministre Edouard Philippe a fixé un objectif jusque-là inédit en termes d'économies. Et les efforts vont se concrétiser très rapidement. Si les baisses d'impôts décidées entreront en vigueur "avant la fin de l'année", elles s'accompagneront de "baisse des dépenses publiques dans tous les ministères", a annoncé jeudi Christophe Castaner.



"Nous arrêterons avant la fin de cette année tout le dispositif de baisses d'impôts pour que l'essentiel rentre en vigueur dès 2018 et dès 2019", a déclaré le porte-parole du gouvernement sur LCI, ce jeudi 6 juillet. Et d'ajouter : "Dans les quinze jours on dira où nous faisons des économies".