La Cour des comptes épingle le budget 2016 de François Hollande

publié le 01/06/2017 à 09:38

Les magistrats de la Cour des comptes sont très sévères. Ils expliquent que 2016 et son budget ont constitué une "occasion manquée" pour assainir les comptes de l'État français. Et surtout que toute la poussière qui a été mise sous le tapis par l'ancien gouvernement, pour embellir quelque peu la situation budgétaire à la fin du quinquennat, au risque de peser sur le budget de l'équipe actuelle, en 2017. Autrement dit, l'héritage Hollande en matière budgétaire n'est pas un cadeau pour son successeur, alors qu'on pensait que c'était à peu près le seul domaine où il pouvait se prévaloir de résultat. En matière économique.



Le déficit 2016 est supérieur à celui de 2013, nous dit l’institution, une fois qu'on a fait la part des dépenses exceptionnelles. En tendance, la situation des comptes de l'État ne s'est donc pas améliorée au fil du quinquennat Hollande. Malgré l'une des hausses d'impôt les plus fortes de l'après-guerre. Malgré une diminution historique de la charge de la dette, à cause de la baisse des taux d'intérêt. Et malgré encore des recettes exceptionnelles.