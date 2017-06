publié le 21/06/2017 à 07:51

Pagaille chez Les Républicains. Jamais si peu de députés LR ont siégé à l'Assemblée, et les divisions n'ont jamais été si prégnantes. "Je le regrette profondément, affirme Brice Hortefeux, invité de RTL ce mercredi 21 juin. Comment expliquer que le premier acte de ceux qui se baptisent 'constructifs' soit d'être destructif ?", déplore l'eurodéputé, proche de Nicolas Sarkozy, qui revient sur la décision de certains membres LR de voter la confiance du gouvernement.



À l'initiative de Thierry Solère, ces députés LR Macron-compatibles décident de se rassembler sous la bannière des "constructifs", un groupe proche de certaines idées du président Macron, notamment sur le plan économique. "Nous, on n'est pas 'En Marche !' mais on veut que ça marche", a-t-il expliqué mardi 20 juin au micro de France Inter, précisant qu'ils étaient "plus de 15" députés à penser ainsi, en nombre suffisant donc pour constituer leur propre groupe parlementaire.

Les "constructifs" contre les "militants de l'union" ?

"Quand une main est tendue, il faut regarder ce qu'il y a dans le creux de cette main", les alerte Brice Hortefeux, pour qui l'intérêt de ses confrères pour la politique d'Emmanuel Macron n'a pas de sens. "Ils ont fait campagne sur la baisse de la CSG. (...) Ce n'est pas la conception que j'ai de la politique", affirme l'ancien ministre. Brice Hortefeux estime que la création de ce nouveau groupe politique à l'Assemblée est lié à des "démarches personnelles" qui apparaîtront selon lui lors du remaniement, lequel aura lieu ce 21 juin au soir.

Avec François Baroin, Laurent Wauquiez et Christian Jacob, Brice Hortefeux se considère comme membre d'un groupe de "militants de l'union", représentants d'une opposition qu'il juge nécessaire. "Une démocratie ça suppose une majorité et une opposition", justifie-t-il.