publié le 22/02/2017 à 09:58

Malgré l'affaire du PenelopeGate, la droite continue de croire en son candidat. Au micro de RTL, l'élu sarkozyste Brice Hortefeux a réitéré son soutien à François Fillon. "Comme tous les Français, je me suis posé beaucoup de questions", reconnaît-il malgré tout, avant d'assurer : "Mais il a une légitimité bien particulière, celle des plus de trois millions d'électeurs qui se sont portés sur son suffrage". Selon lui, "la force de cette légitimité s'impose à tous".



Il n'y a donc désormais plus de place aux états d'âme au sein des Républicains, où des élus remettaient en cause la candidature de François Fillon. "Notre rôle, notre devoir, c'est de l'accompagner pour réussir l'alternance car il est le seul à porter nos idées, nos convictions et nos solutions", clame Brice Hortefeux qui salue la décision de François Fillon de ne plus promettre un renoncement en cas de mise en examen. "Il n'y a aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens", dit-il, citant Winston Churchill.

Brice Hortefeux approuve également les ajustements opérés par l'ancien premier ministre dans son programme, notamment en matière de santé. "C'est confirmer les objectifs mais simultanément prendre en compte des aspirations. Nous avions exprimé des préoccupations concernant les classes moyennes et les classes populaires, celles-ci sont entendues".