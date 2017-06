publié le 20/06/2017 à 16:56

Va-t-il y a avoir un schisme au sein des Républicains ? La bataille des législatives, et avant cela la nomination de trois membres du parti au sein du gouvernement, ont montré que le mouvement de droite pourrait se trouver durablement déstabilisé par la nouvelle majorité La République En Marche (REM) qui se proclame ni de droite, ni de gauche.



D'ailleurs, Thierry Solère souffle le chaud et le froid depuis plusieurs jours et ne ferme pas la porte à la possibilité d'une scission à l'Assemblée nationale, et que les députés dits "constructifs", comme ils se surnomment eux-mêmes, fondent leur propre groupe parlementaire à la Chambre basse. Par le qualificatif de "constructif" - que ces députés considérés comme "Macron-compatibles" revendiquent - c'est le comportement qu'ils comptent adopter lors de la prochaine législature qu'ils décrivent.

Invité de France Inter ce mardi 20 juin, Thierry Solère a d'ailleurs employé ce vocable. "Il faut être beaucoup plus constructif : toutes les réformes qui vont dans le bon sens, on a vocation à les mener (...). C'est mon deuxième mandat, j'ai été vraiment frappé par le précédent sur la posture politique", a-t-il déploré avant de confirmer à mots couverts la probable scission du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée Nationale. "Nous, on n'est pas 'En Marche !' mais on veut que ça marche", a-t-il répondu, en précisant, si besoin est, qu'ils étaient "plus de 15" députés à penser ainsi, et donc en nombre suffisant pour constituer leur propre groupe parlementaire. Les Républicains vont-ils avoir leurs propres "frondeurs" ?