publié le 11/04/2017 à 12:51

"Ce n'est pas une campagne facile". Les mots de Benoît Hamon sur RTL, lundi 10 avril témoignent de la période compliquée que le candidat socialiste traverse en ce moment, placé en dessous des 10% dans les sondages. L'ancien ministre met en cause "le bilan d'un quinquennat" mais aussi "le poison permanent" des défections. "Quand tous les jours, vous avez le feuilleton de ceux qui s'en vont, ce n'est quand même pas facile à gérer", a-t-il expliqué. Au point d'abandonner la course à la présidentielle ?



C'est l'hypothèse avancée par Le Figaro, qui révèle que le codirecteur du candidat, Mathieu Hanotin, aurait envoyé un texto à plusieurs députés frondeurs ces derniers jours, évoquant "un retrait", qualifié de "sacrifice de victoire" en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Le but de ce message ? Négocier pour les prochaines législatives, pour éviter que le "groupe PS" ne se retrouve "entre 20 et 60 députés et celui de toute la gauche entre 30 et 100", expliquerait le fameux SMS.

"Mais enfin je vous le jure ! Je n'ai jamais envoyé un truc pareil et j'ai les moyens de vous le prouver. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit !", se défend Mathieu Hanotin. "S'il vient de l'équipe Mélenchon (le message, ndlr), c'est de bonne guerre. Ils jouent l'intox et poussent l'avantage. Mais si cela vient de chez nous...". Le codirecteur de la campagne de Benoît Hamon s'arrête là. Si un retrait n'a jamais été mis sur la table, le quotidien affirme que dans le camp du socialiste, des discussions divergentes sur le sujet ont déjà été évoquées.