Benoit Hamon est l'invité de RTL

publié le 10/04/2017 à 07:00

Il y a quelques semaines seulement, il était LE candidat de la gauche, celui qui avait remporté la primaire organisée par le Parti socialiste. Mais à deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Benoît Hamon doit se contenter d'une cinquième place, selon une enquête Kantar Sofres-Onepoint pour le Figaro, RTL et LCI, publiée le 9 avril. Le candidat socialiste perd 3 points en seulement trois semaines et ne récolte plus que 9% d'intentions de vote au premier tour du scrutin.



Un coup dur qui n'entame pas la détermination de Benoît Hamon qui continue de défendre son programme et ses mesures fortes comme par exemple le revenu universel. Malgré tout, les appels à ce qu'il rallie Jean-Luc Mélenchon, crédité de 18% se multiplient. Les deux candidats côte à côte, la gauche aurait une chance de se qualifier pour le second tour. Mais les divergences entre les deux hommes semblent insurmontables, notamment sur la question européenne.

Toutefois, Benoît Hamon l'a dit, il appellera à voter pour le candidat de La France insoumise si ce dernier se retrouve face à Marine Le Pen, au second tour. "Je considère que sur le fond il y a des proximités politiques, sinon on n'aurait pas essayé de se rassembler", expliquait-il samedi 8 avril sur le plateau de l'émission On n'est pas couché.



Une interview à suivre en direct sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr