Bayrou sur RTL : la position de Dupont-Aignan est "un abandon de tous les principes qu'il avait soutenus"

publié le 30/04/2017 à 12:52

Un rappel. Voilà ce qu'a effectué François Bayrou sur RTL. Invité du Grand Jury, le président du MoDem a rappelé que le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen était loin de ses positions politiques d'origine. Ainsi, il a rappelé que le futur premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire de cette dernière avait travaillé avec lui lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale. "Il était de gauche", rappelle François Bayrou, "il était rocardien, il avait été chevènementiste, c'était l'amorce d'un mouvement", a-t-il précisé pour Le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.



"Si on m'avait dit alors que Nicolas Dupont-Aignan allait rejoindre le Front national, je vous assure que je ne l'aurais pas cru", indique le maire de Pau. Et d'estimer que cela est une "dérive" et montre "à quel point on en est venu à faire n'importe quoi. À quel point, des hommes qui se présentaient comme des témoins de moralité sont capables d'en venir à des attitudes d'abandon de tous les principes qu'ils avaient soutenus".



Pour François Bayrou, "ce qu'il s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan marque l'affaiblissement moral auquel la vie politique du pays s'est abandonnée".