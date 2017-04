Revivez "Le Grand Jury" avec Nicolas Dupont-Aignan et François Bayrou

publié le 30/04/2017 à 12:25

J-7 avant le second tour de l'élection présidentielle, au cours duquel les Français seront invités à départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la course à l'Élysée. Deès 12h30, RTL propose une édition spéciale du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI divisée en deux interviews. Entre 12h30 et 13h, François Bayrou, président du MoDem et soutien d'Emmanuel Macron depuis le 22 février, répondra aux questions d'Olivier Mazerolle, Guillaume Roquette et Christophe Jakubyszyn. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire de la candidate du Front national le 7 mai, sera, quant à lui, interrogé entre 13h et 13h30.



À n'en pas douter, les proches des deux finalistes reviendront sur le fait politique du week-end, à savoir l'alliance conclue entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan samedi 29 avril, et le retentissement qu'elle a suscité au sein de la classe politique. François Bayrou réagira sans doute à cette nouvelle donne politique. Aura-t-elle un impact sur le choix des électeurs ? Quant au leader de Debout la France, il devrait préciser les intentions désormais floues de Marine Le Pen sur la sortie de l'euro.Alors qu'elle plaidait pour des négociations rapides sur le sujet avec l'Union européenne, la candidate Front national, par la voix de sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, explique que ces discussions avec Bruxelles devraient débuter en 2018 et prendre "plusieurs mois", voire "plusieurs années".



13h28 - "Je serai le garant d'un gouvernement élargi", promet le président de Debout la France.

13h27 - Le "regard" d'Emmanuel Macron "inquiète" Nicolas Dupont-Aignan. "Je dis aux Français de se réveiller."



13h26 - Nicolas Dupont-Aignan est engagé sur l'intégralité du programme de Marine Le Pen.



13h24 - Avec M. Macron, "il y aura des ordonnances cet été, la loi El Khomri puissance dix va être décidée sans débat."



13h23 - "Je confirme que l'objectif est la transition d'une monnaie unique à une monnaie commune."



13h21 - La taxation sur les produits importés ne "sera pas une taxation systématique".



13h20 - "La monnaie est une question très compliquée. Nous pensons qu'il faut une bonne année" pour renégocier les traités.



13h18 - "Je ne suis pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Nous voulons la même démarche : un référendum. Renégociation des traités grâce à l'élection. En votant Marine Le Pen, les Français ne donnent pas un chèque en blanc à l'Europe."



13h17 - "J'avais évolué sur l'euro moi-même ces cinq dernières années. Nous pensons que l'euro a fait beaucoup de souffrances."



13h16 - "Je veux reconstruire une belle famille politique de droite républicaine. Je vais mettre en oeuvre un beau programme, résoudre le problème du chômage. On veut redresser le pays sans faire souffrir les Français."



13h15 - "En 24 heures, notre standard a explosé avec 650 adhésions à Debout la France."



13h14 - "Moi, je ne me suis pas rallié, j'ai négocié un accord de gouvernement et j'ai mis cinq jours."



13h13 - "M. Macron est une marionnette d'un système international, de M. Hollande."



13h12 - "M. Macron veut augmenter la CSG, moi je veux baisser les impôts."



13h11 - "Je veux rassembler tout le monde."



13h09 - "Il y aura deux partis dans cette majorité."



13h08 - "J'ai infléchi ce programme (...) Je suis le garant de l'équilibre du pouvoir, du pluralisme."



13h07 - "J'ai négocié un programme raisonnable, sérieux, qui va permettre aux patriotes et aux républicains de s'unifier."



13h06 - Que pense-t-il de certains proches de Marine Le Pen au passé sulfureux ? "Marine Le Pen n'est pas une femme d'extrême droite", assure Nicolas Dupont-Aignan.



13h05 - "Je sais tout ce que j'endure dans la caricature et l'excès, je veux tout faire pour faire battre M. Macron qui va vous tuer."



13h04 - "Si M. Macron, Hollande junior, est élu dimanche, le pays sera foutu."



13h03 - "Ce qui est une faute morale, c'est de ne pas prendre en compte l'enjeu historique", rétorque Nicolas Dupont-Aignan à ses détracteurs.



12h57 - Emmanuel Macron "sera le plus jeune chef d'État". "Chaque jour, il gagne. J'étais très heureux de ce qui s'est passé à Whirlpool. Cette personnalité là est à la hauteur."



12h56 - "Abandonner le socle européen, c'est affaiblir la France au point de l'effacer de cette histoire".



12h55 - "À 7 jours du scrutin, le Front national enlève la pièce centrale du puzzle"



12h53 - Marine Le Pen propose la cohabitation de deux monnaies. "C'est n'importe quoi (...) la mauvaise monnaie chasse la bonne", rétorque François Bayrou. "Toutes ces allocations, créations de postes reposaient sur une seule idée" : le retour au franc.



12h52 - "L'Allemagne ne ressemble pas à la caricature que l'on fait d'elle. Les problèmes de la France viennent de chez nous."



12h51 : "Il faut que l'Europe redevienne politique", espère François Bayrou.



12h50 - Le Front national "veut dépouiller" les Français.



12h48 - "La Grèce, comme la France, est un pays qui emprunte et qui ne peut pas vivre s'il a des taux d'intérêts élevés".



12h47 - "Si la France sort de l'Europe, elle va s'affaiblir au point de sortir de l'histoire"



12h46 - François Bayrou répond à Marine Le Pen, qui se vante d'être la candidate patriote. "Le mot de patriote est trop important pour que j'accepte de le voir capté par l'extrême droite, les vrais patriotes c'est nous".



12h44 - François Bayrou évoque les noms de Jean-Yves Le Drian, Manuel Valls, Alain Juppé. "On n'est plus dans la politique politicienne."



12h43 - "Je n'ai jamais cru que le débat politique se situait entre la droite et la gauche. À l'intérieur de chaque camp, ils sont dans une guerre civile irréconciliable. Ces deux camps sont une illusion."



12h42 - "Emmanuel Macron n'organise pas un recyclage des gens qui étaient au pouvoir."



12h41 - "Tout mouvement civique est bienvenu mais toute reconstitution de la prééminence sur le pouvoir des deux appareils qui l'ont exercé depuis 30 ans, c'est non." François Bayrou évoque ici la future majorité d'Emmanuel Macron.



12h40 - "Emmanuel Macron a eu le courage de se dresser et de sortir du duo (de partis qui gouvernaient la France."



12h39 - Pour François Bayrou, tous ceux qui n'appellent pas à voter pour Emmanuel Macron sont "complices de ce qui est en train de se faire".



12h38 - Le programme du Front national est "déraisonnable". "On regarde les gens à partir de leur origine ou de leur religion, c'est terrible pour un pays, pour une société."



12h37 - "Ce que propose le Front national est mortel pour chacun des foyers", attaque François Bayrou.



12h36 - "Nicolas Dupont-Aignan, qui rejoint le Front national, je n'y aurais pas cru", assure François Bayrou, qui a travaillé avec le leader de Debout la France lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. "C'est un symptôme extrêmement grave du fait que le monde politique ne sait plus où il en est."



12h35 - François Bayrou réagit à l'alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. "Ce qui s'est passé avec Nicolas Dupont-Aignan marque l'affaiblissement moral auquel la vie politique s'est abandonnée".



12h34 - Le président du MoDem qualifie de "dangereuse" l'option proposée par Marine Le Pen, "dont nous ne relèverons pas".



12h33 - François Bayrou ne veut pas traiter de la question d'une place de Jean-Louis Borloo dans le potentiel gouvernement d'Emmanuel Macron.



12h32 - "C'est une heureuse nouvelle", dit François Bayrou à propos du soutien de Jean-Louis Borloo. "L'unité du centre se refera. Il peut jouer un rôle clef dans la campagne présidentielle."



