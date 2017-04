Le Pen et Dupont-Aignan "sont en train de se partager les postes"

publié le 30/04/2017 à 09:25

L'alliance Marine Le Pen-Nicolas Dupont-Aignan est le fait politique de ce week-end d'entre-deux-tours. Pour la première fois depuis sa création en 1972, le Front national s'est trouvé un allié dans sa conquête du pouvoir. Une partie de la droite est montée au créneau pour dénoncer la "trahison" du leader de Debout la France. Emmanuel Macron s'est montré plus discret sur le sujet, préférant "être sur le terrain" et plaider pour "un chemin de rassemblement", estime Christophe Castaner, l'un de ses soutiens, au micro de RTL.



Le député des Alpes-de-Haute-Provence explique par ailleurs que le président du mouvement "En Marche !" "n'a pas vocation à critiquer les petits accords de boutique du Front national et de Nicolas Dupont-Aignan", qui commet, selon lui, "un mensonge" et "un désaveu". "Ils sont déjà en train de rêver du pouvoir, de se partager les postes, de boucler des accords financiers, tout cela est un peu pathétique."

À la fois, Christophe Castaner prévient les électeurs face au risque de l'arrivée du Front national au pouvoir. "Il faut avoir de la mémoire, il faut savoir ce qu'est réellement le Front national, un parti raciste, xénophobe, financé par des fonds étrangers, qui sèmerait des graines de guerre civile. Je suis choqué de voir que, alors que Marine Le Pen est au second tour, cela se fait dans l'indifférence générale, comme si tout cela n'était pas très grave."



En réponse à ce résultat du premier tour, Emmanuel Macron ferait, toujours selon ce soutien, "une campagne différente de celle à laquelle nous étions habitués, de cette caricature de campagne". Christophe Castaner en tient pour preuve le prochain débat de l'entre-deux-tours du 3 mai. "Emmanuel Macron n'est pas là pour cogner sur Marine Le Pen. Il sera là pour démontrer que les idées de Marine Le Pen ne sont pas les réponses que les Français attendent." Et d'en appeler "à une forme de résistance" : "Dans cette élection, rien n'est fait, le risque est important."