13/05/2018

La France a une nouvelle fois été frappée par une attaque terroriste. Samedi 12 mai, peu avant 21 heures, un individu de 20 ans a mené une attaque au couteau dans un quartier prisé de la capitale. Une personne a été tuée et quatre ont été blessées.



Si Benjamin Griveaux appelait à ne "pas se résigner" lors du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, Adrien Gindre (LCI) a pourtant trouvé le porte-parole quelque peu résigné face à cette situation. "Il y avait un peu de résignation dans ses propos pour nous dire qu'on fait déjà beaucoup, qu'on est en train de faire plus, mais qu'on ne pourra pas tout régler, lance-t-il. Dis comme cela, quand on est porte-parole du gouvernement, ça peut être difficile à entendre. Ce qu'on attend de l'exécutif, c'est d'être capable d'intervenir".

Des propos poursuivis par Alexis Brézet (Le Figaro) qui évoque "l'épine des fichés S". "Un terroriste sur deux est fiché S... Il y a sûrement 1.000 arguments mais, c'est incompréhensible pour l'opinion", juge-t-il.

Comment faire dès lors face à cette menace terroriste persistante ? La question resurgit à chaque attentat. "C'est très difficile de défendre l'état de droit dans ces cas là. Il y a une ambivalence. Les Français sont attachés à l'état de droit mais, en même temps, quand il y a une menace physique, les gens s'interrogent", explique Benjamin Sportouch qui assure que le discours du gouvernement n'est "pas facile à tenir".