Attentat à Paris : "Le risque zéro n'existe pas", estime Griveaux sur RTL

publié le 13/05/2018 à 13:16

"Le risque zéro n'existe pas". Paris a une nouvelle fois été attaquée samedi 12 mai. Un homme, fiché S, a poignardé au hasard plusieurs personnes en plein cœur de la capitale, en blessant une mortellement. "Il n'y a pas de moyens d'empêcher ce type d'événements", a déploré le porte-parole du gouvernement, invité du Grand Jury dimanche 13 mai. Mais "aucun territoire de la République n'échappe à une menace potentielle".



Benjamin Griveaux l'assure : "Le gouvernement à la fois dans le cadre législatif mais aussi grâce au moyens engagés, répond à l'exigence du moment", concernant la sécurité des Français. "L'État fait sa part du travail", a-t-il martelé.

Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement rappelle par exemple la mise en place de la police de sécurité du quotidien ou encore que "trois lieux de culte ont été fermés grâce à l'adoption de la loi en novembre 2017". Et de poursuivre : "Ce travail-là va se poursuivre et va s'engager sur le financement de l'islam de France". Le député de Paris a également évoqué la création de 1.900 postes "en plus au renseignement durant le quinquennat".