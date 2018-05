Attaque au couteau à Paris : "les victimes blessées "hors de danger" assure Collomb

publié le 13/05/2018 à 03:17

C'est dans les couloirs de l'hôpital Georges Pompidou que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, s'est adressé aux quelques journalistes présents, quelques instants seulement après s'être rendu au chevet d'une des victimes. "Je viens de voir à l'instant la personne qui était la plus grièvement blessée. Elle va mieux, elle a été opérée, aujourd'hui elle est sauvée."



Il a également livré plus de détails sur les deux autres victimes hospitalisées après l'attaque. "Deux de ses amis sont dans un autre hôpital Ils sont, eux aussi, totalement hors de danger. La quatrième personne qui avait été blessée est, elle aussi, hors de danger."

Il a révélé que la personne décédée sous les coups de couteau de l'assaillant, dans le IIe arrondissement de Paris, vers 20h45 était un jeune homme de 29 ans. "Je veux saluer sa mémoire. C'est à nouveau la jeunesse de France qui est, ce soir, frappée."

Après avoir félicité les forces de police pour la rapidité de leur intervention, le ministre a assuré que les enquêteurs étaient à pied d'oeuvre. "Nous mettrons tout en œuvre pour identifier l'auteur, pour pouvoir châtier celles et ceux qui auraient pu lui porter aide et assistance. Demain, peut-être, nous en saurons plus et la justice pourra communiquer sur la réalité des faits et ce sur qu'était la volonté de celui qui a commis ce crime horrible."