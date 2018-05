publié le 13/05/2018 à 14:15

Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris ? Le porte-parole du gouvernement a balayé les rumeurs sur sa possible candidature. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 mai, il a indiqué que "ce sujet là n'est pas à l'ordre du jour".



Il a ensuite insisté sur ses fonctions actuelles : "Je suis porte-parole du gouvernement et les Français ne comprendraient pas que je me consacre à autre chose qu'à être porte-parole. Nous sommes en mai 2018, les élections sont dans deux ans, je ne croise pas des parisiens qui me demandent ça".

Néanmoins, cela ne l'empêche pas d'avoir un avis sur l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. "La maire de Paris a fait de Paris, dans ses expressions, la capitale de l'accueil. La réalité, c'est que 5% des migrants qui arrivent à Paris, y sont hébergés. C'est donc la banlieue et les autres territoires qui gèrent les 95% restants. Pour qu'on puisse les mettre à l'abris, il faut qu'on puisse les évacuer. Il y a des paroles d'un côté, les actes de l'autre".