publié le 04/04/2017 à 19:35

Pour la première fois, les 11 candidats à l'élection présidentielle seront réunis sur le même plateau avant le premier tour ce mardi 4 avril. À partir de 20h40, sur BFTM-TV et CNews, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou disposeront d'un peu plus de trois heures pour convaincre les Français, à raison de 90 secondes maximum par réponse.



"15 minutes plus une introduction et une conclusion pour chacun, ça sera long", prévient tout de suite Alain Duhamel. Mais il ne sera pas forcément aussi "ardu" que certains le craignent selon lui : "ce n’est pas écrit d’avance, puisque pour tous ceux qu’on appelle les petits candidats, c’est la seule occasion où ils peuvent espérer marquer. Ils vont essayer de se montrer originaux, être offensifs".

Pour les gros candidats, cette nouvelle passe d’armes n’est pas dénuée d’enjeu non plus. Pour François Fillon par exemple, "c’est maintenant ou jamais s’il veut essayer de recoller au peloton et d’avoir une chance d’être élu". Emmanuel Macron sera également la cible de toutes les attaques ce soir, prédit l’éditorialiste. "François Fillon va expliquer, c’est un socialiste, la réincarnation de François Hollande", prédit-il, tandis que benoît Hamon professera le contraire, "Marine Le Pen dira que c’est un dangereux socialiste, Mélenchon que c’est un conservateur caché". "Ça peut être intéressant, mais je ne garantis rien", sourit Alain Duhamel pour conclure.