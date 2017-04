"Le Grand Débat" : Fillon devant Macron et Mélenchon sur Google

publié le 04/04/2017 à 18:54

C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Tous les candidats ayant obtenus leurs 500 parrainages - ils sont onze pour ce scrutin - vont débattre sur un même plateau de télévision avant le premier tour. Mardi 4 avril, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, François Asselineau, Philippe Poutou, Jean-Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade et Nathalie Arthaud vont se retrouver sur BFMTV et CNews.



Et si François Fillon est à la peine dans les récents sondages, il est le candidat qui suscite le plus de recherches sur Google, quelques heures avant le débat. Derrière lui, on trouve deux candidats qui profitent d'une belle dynamique ces derniers jours : Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Paradoxalement, Marine Le Pen arrive en cinquième position du classement effectué par le moteur de recherches américain. Pourtant, depuis plusieurs mois, les études d'opinions la donne qualifiée pour le second tour.

François Fillon candidat le plus recherché sur Google avant le deuxième débat présidentiel Crédit : Google Trends

Parmi les "petits candidats", François Asselineau semble tirer son épingle du jeu. Inconnu du grand public, celui qui se décrit comme "le candidat du Frexit" bénéficie d'une base solide de militants très actifs.



Rappelons tout de même que lors du précédent débat, où seuls les cinq favoris des sondages étaient conviés, Nicolas Dupont-Aignan, pourtant absent du casting, dominait ce classement. Il faut dire que quelques jours plus tôt, il avait quitté prématurément le plateau du vingt heures de TF1.