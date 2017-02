INVITÉ RTL - Le sénateur de la Côte-d'Or se dit prêt à adhérer à un plan B pour sauver l'élection présidentielle du côté des Républicains.

Alors que François Fillon répète ce mardi 1er février qu'il sera candidat jusqu'au bout, dans le camp des Républicains, l'idée d'un plan B fait son chemin. Parmi les élus qui ont franchi le pas, deux députés et Alain Houpert, sénateur de la Côte-d'Or. Pour lui, "Il faut se recentrer sur la présidentielle car l’élection est polluée par ce scandale", développe Alain Houpert. La situation est urgente. "Le temps de la justice n'est pas celui de l'élection et l'on risque d'être dépassés. Les Français veulent une alternance avec la droite, pas avec les extrêmes", alerte-t-il.



S'il assure qu'il ne se permettra pas d'interpeller François Fillon pour qu'il se retire du scrutin, "la raison doit l'emporter sur l'émotion". Peu de doutes cependant sur l'origine de l'affaire : "Il s'agit d'une attaque de la gauche contre nos valeurs de droite", dénonce le sénateur qui insiste : "L’intérêt de la France dépasse cette affaire". "On ne doit pas perdre cette élection!", répète Alain Houpert. "Je pourrais continuer de murmurer dans le silence des salons mais je préfère dire les choses : Il faut se réunir et choisir".