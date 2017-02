REPLAY - ÉDITO - L'éditorialiste revient sur les nouvelles révélations du "Canard Enchaîné" et du "Monde" et s'interroge sur l'avenir de la candidature à l'élection présidentielle de François Fillon.

"François Fillon ne peut pas tenir en partant en guerre dans un prétendu coup d'État institutionnel comme il le dit, ce qui est une manière de ne pas poser les vraies questions", déplore Alain Duhamel. "Peut-on demander des sacrifices aux Français lorsque l'on accorde des privilèges à sa famille comme à l'époque de Louis XIV?", interroge l'éditorialiste.



Revenant sur l'argumentaire du candidat, Alain Duhamel reste dubitatif : "François Fillon dit avoir été désigné par une primaire exemplaire, et c'est vrai mais c'est le candidat vainqueur qui n'est plus exemplaire !", brocarde le journaliste. Les effets sur son image présidentiable ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. Dans un récent sondage, le candidat des Républicains, perd cinq à six points.



"La question à se poser, et d'ailleurs des députés de son propre camp commencent à se la poser : est-ce que le maintien de François Fillon n'entraîne pas la chute de la droite?". En cas de retrait du candidat, Alain Duhamel peine à imaginer la tenue de nouvelles primaires : "Cela prendra au moins un mois, or nous sommes à 100 jours de la présidentielle". Pour l'éditorialiste, la solution serait donc d'organiser un Conseil national qui désignerait un candidat.