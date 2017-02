REPLAY - Devant les parlementaires, le candidat de la droite à la présidentielle dénonce "un coup d'État institutionnel" qui vient du pouvoir en place.

François Fillon, en pleine tourmente après les nouvelles révélations du Canard Enchaîné dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Penelope, s'est exprimé ce mercredi matin au cours d'une réunion au sommet entre son équipe de campagne et les parlementaires du parti Les Républicains. Le candidat de la droite à la présidentielle a dénoncé un "véritable coup d'État institutionnel" et demandé à ses soutiens de "tenir 15 jours", le temps selon lui pour que l'affaire se dégonfle.



L'ancien Premier ministre a ensuite clairement visé le pouvoir en place. "Cette affaire ne vient pas de nos rangs, contrairement aux bruits qui courent. Elle vient du pouvoir, qui ne peut pas gagner le débat démocratique et donc a décidé de se placer sur un autre terrain", a-t-il lancé. Et de demander du soutien dans cette épreuve : "Je vous demande une immense solidarité. Je vous demande d'attendre le résultat de l'enquête préliminaire et d'en tirer alors toutes les conclusions. Ceux dont j'ai le plus besoin, ceux dont je dépends totalement, c'est vous. J'ai besoin de vous".

- Le Monde s'intéresse ce mercredi à la société 2F Conseil de François Fillon, qui entretient le doute sur ses clients et les contrats. Le journal révèle ainsi que le candidat a empoché 750.000 euros entre juin 2012 et décembre 2015.



- L'affaire Penelope Fillon a des répercussions dans les sondages. Une enquête Elab place pour la première fois l'ancien Premier ministre en troisième position, sous la barre des 20%, au premier tour, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron.



- Marine Le Pen opère un changement radical et renonce à inscrire le rétablissement de la peine de mort dans son programme. C'est une première dans l'histoire du FN puisque cette mesure a été portée par son père dès 1981, après l'abolition de la peine capitale en France.



- Le marché des voitures diesel s'essouffle avec moins de la moitié des véhicules neufs vendus en janvier, soit son plus bas niveau depuis 2000. La lutte contre les émissions polluantes explique en partie ce fléchissement.



- L'état d'esprit des joueuses françaises en Fed Cup préoccupe Yannick Noah, le capitaine, qui doit faire face au refus de Caroline Garcia et Océane Dodin de participer à la prochaine rencontre. Noah réclame un changement des mentalités.