Dans la tourmente à cause des soupçons d'emplois fictifs visant sa femme, François Fillon s'effondre dans les intentions de vote à l'élection présidentielle.

01/02/2017

L'affaire Penelope Fillon est-elle en train de faire des dégâts ? Pour la première fois, un sondage donne François Fillon éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Une enquête Elabe pour Les Échos et Radio Classique, réalisée les 30 et 31 janvier soit en pleine tempête politico-médiatique déclenchée par les révélations du Canard Enchaîné, François Fillon arrive en troisième position des intentions de vote avec un score oscillant entre 19% et 20%. Le candidat des Républicains, perdant cinq à six points depuis le début de l'année, est devancé par Marine Le Pen (26% à 27%) et par Emmanuel Macron (22% à 23%).



En outre, Benoît Hamon, désormais candidat du Parti socialiste, se voit crédité de 16% à 17% des voix. Il devance Jean-Luc Mélenchon, représentant de la France Insoumise, qui se situe à 10%. Yannick Jadot et Nicolas Dupont-Aignan se situent tous deux à 1%. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ferment la marche avec 0,5%. Quant à une hypothétique candidature de François Bayrou, elle est portée par 4% d'intentions de vote.



Ces résultats, à considérer en prenant en compte les marges d'erreur d'environ plus ou moins 3%, semblent confirmer la dynamique observée dans un sondage diffusé par RTL au soir du second tour de la primaire de la gauche.



Sondage réalisé sur Internet les 30 et 31 janvier 2017 sur un échantillon de 1.053 représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon national a été assurée selon la méthode des quotas.