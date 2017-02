Affaire Penelope Fillon : elle ne se souvient pas avoir signé ses contrats de travail

Auditionnée lundi 30 janvier par les enquêteurs, Penelope Fillon a assuré ne pas se souvenir avoir signé ses contrats de travail

L'étau se resserre autour du couple Fillon. Ils avaient promis de fournir des documents prouvant la véracité de l'emploi de Penelope Fillon et pourtant, la tâche semble de plus en plus difficile pour le couple qui a été auditionné lundi 30 janvier par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales.



La femme du candidat a expliqué lors de son audition qu'elle était bien salariée de son mari, mais a affirmé qu'elle travaillait uniquement à domicile. Interrogée près de sept heures lundi, cette dernière a également assuré aux enquêteurs ne pas avoir retrouvé ses contrats de travail, et a même avoué ne pas se souvenir si elle les a signés ou non. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales ne disposent d'aucuns éléments matériels prouvant l'emploi d’assistante parlementaire de Penelope Fillon.

Aucune preuve matérielle

À ce stade, les enquêteurs disposent seulement d'éléments immatériels et le couple peine à fournir des preuves tangibles du prétendu poste. François Fillon a détaillé les tâches accomplies par sa femme, lorsqu'elle était son assistante parlementaire : correction des discours, conseils, synthèses de presse... Mais pour Antonin Levy, l'avocat de François Fillon, "le travail de parlementaire ce n'est pas de fournir des notes à son député, ni de lui fournir des mémos. C'est parfois quelque chose de plus intangible, de moins matériel".



Mardi 31 janvier, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières se sont rendues à l'Assemblée nationale afin de se faire remettre les documents prouvant la véracité de l'emploi d'attachée parlementaire de Penelope Fillon. Au terme de cette intrusion, aucun élément matériel n'a pu assuré que la femme du candidat ait bien assuré ce poste. Aucun badge, pas de boîte mail à son nom et pas de permanence dans la Sarthe non plus. L'enquête se poursuit ce mercredi avec l'audition de Marc Joulaud, l'ancien suppléant de François Fillon.