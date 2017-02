Selon le candidat à la présidentielle, les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur son épouse viendraient du pouvoir en place. Il demande à ses troupes de tenir "quinze jours".

01/02/2017

François Fillon contre-attaque. L'ancien premier ministre est dans la tourmente depuis la publication par le Canard enchaîné d'informations attestant que son épouse, Penelope, aurait bénéficié d'emplois fictifs. Le premier en tant qu'attachée parlementaire, d'abord auprès de François Fillon puis de son suppléant, et le second en tant que collaboratrice de La Revue des deux mondes. "Je vous demande de dénoncer un véritable coup d'État institutionnel", a-t-il déclaré devant ses proches, à qui il demande de "tenir 15 jours". Le temps qu'il faudra, selon lui, pour que l'affaire se dégonfle.



L'ancien premier ministre a ensuite clairement visé le pouvoir en place. "Cette affaire ne vient pas de nos rangs, contrairement aux bruits qui courent, a-t-il assuré. Elle vient du pouvoir, qui ne peut pas gagner le débat démocratique et donc a décidé de se placer sur un autre terrain". Et de demander du soutien dans cette épreuve : "Je vous demande une immense solidarité. Je vous demande d'attendre le résultat de l'enquête préliminaire et d'en tirer alors toutes les conclusions. Ceux dont j'ai le plus besoin, ceux dont je dépends totalement, c'est vous. J'ai besoin de vous".