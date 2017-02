CONFIDENTIELS RTL - Après 24 nouvelles heures de cafouillages médiatiques, les porte-parole du candidat de la droite à la présidentielle étaient réunis mardi 31 février au soir au QG de François Fillon.

> Affaire Penelope Fillon : l'équipe Fillon sonne "l'offensive politique et médiatique" Crédit Image : SIPA Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Toute l'équipe de campagne de François Fillon était réunie mardi 31 janvier au soir au QG du candidat. Tous sont tombés d’accord, malgré les tensions en interne : il faut passer à une véritable "offensive politique et médiatique". Avec un message fort : "François Fillon fait l’objet d'une cabale politique, la gauche cherche à tuer le favori de la présidentielle". C’est d'ailleurs en substance ce que dira aussi François Fillon ce mercredi en fin de matinée aux parlementaires qu’il reçoit, et dont beaucoup sont désemparés.



Autre message, histoire de dissiper le malaise dans le parti : "Il n’y a pas de plan B". Il faut dire que le parti bruisse de rumeurs diverses et variées depuis quelques jours sur un possible remplacement de François Fillon. Tout est sujet à interprétation. Il faut rassurer. Les "juppéistes", qui devaient se voir ce mercredi soir, ont annulé leur petit raout. La rumeur la plus persistante concerne le très prudent François Baroin. "Il n'y a pas de sujet", voulait croire mardi soir Bruno Retailleau, un proche de François Fillon, qui a tout de même pris le temps d'avoir l'ancien ministre de l'Économie au téléphone.



François Fillon s'est déclaré mardi victime d'une "opération d'une extrême ampleur, de calomnie très professionnelle", après les nouvelles révélations du Canard Enchaîné sur les emplois de son épouse Penelope et de ses enfants.