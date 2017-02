"François Fillon doit avouer qu'il a commis une faute morale"

INVITÉS RTL - L'économiste Thomas Porcher et Philippe Moreau Chevrolet, co-fondateur de MCBG Conseil se penchent sur l'avenir du candidat à l'élection présidentielle.

par Yves Calvi , Léa Stassinet publié le 01/02/2017 à 12:24

Deuxième vague de révélations ce mercredi 1er février dans le Canard enchaîné. Le journal affirme que Penelope Fillon aurait touché en tout 900.000 euros et non pas 500.000 comme cela avait été écrit la semaine dernière. La femme de François Fillon est soupçonnée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs en tant qu'assistante parlementaire et collaboratrice à La revue des deux mondes. Le candidat de la droite pour l'élection présidentielle a dénoncé mardi 31 janvier une "opération d'une extrême ampleur, de calomnie très professionnelle". Pour autant, François Fillon a-t-il les armes pour tenir ? Devrait-il se désister ?



Pour Philippe Moreau Chevrolet, "c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore en disant qu'il ne serait plus candidat s'il était mis en examen. Depuis le début, le seul responsable du développement qu'a pris cette affaire, c'est François Fillon", estime le professeur de communication politique à Sciences-Po. Pour celui qui est aussi co-fondateur de l'agence MCBG Conseil, la seule chose à faire pour François Fillon aujourd'hui c'est de "garder la droite autour de lui, de dire je suis victime d'un complot et de désigner un ennemi extérieur".

Il a des portes-paroles improvisés qui disent n'importe quoi et qui parfois l'enfoncent Philippe Moreau Chevrolet Facebook Twitter Linkedin

Thomas Porcher en revanche, pense que la situation n'est pas tenable. L'économiste, enseignant à Paris Dauphine s'explique. "Il y a un tel écart entre la façon dont il s'est présenté à la primaire, lorsqu'il fustigeait les emplois aidés, qu'il se montrait très rigoureux avec l'argent public et aujourd'hui, où l'on se rend compte qu'il emploie sa famille à des revenus très élevés. Cela dépasse les Français. De moins en moins de gens prennent sa défense, il sera très difficile de tenir le cap".



"Il n'est pas bien défendu", renchérit Philippe Moreau Chevrolet. "Il a des portes-paroles improvisés qui disent n'importe quoi et qui parfois l'enfoncent. On a vu une députée dire 'moi aussi j'ai employé mon fils mais lui il travaillait'. Il n'a pas dans son entourage des gens qui peuvent tenir le rôle de porte-flingue", poursuit-il.

C'est presque comme si c'était un mort-vivant qui tient encore debout grâce à l'élection de la primaire et aux gens qui l'ont élu Thomas Porcher Facebook Twitter Linkedin

Pour autant tout n'est pas perdu. "Il a été désigné au terme d'une primaire de plusieurs mois, qui a mobilisé 4 millions d'électeurs. Il a une légitimité, même si elle est contesté. Il peut survivre à cette affaire, encore faut-il qu'il la gère bien", estime le co-fondateur de l'agence MCBG Conseil. Thomas Porcher pense même que c'est cela qui le fait tenir. "C'est presque comme si c'était un mort-vivant qui tient encore debout grâce à l'élection de la primaire et aux gens qui l'ont élu".



Alors que doit faire François Fillon pour se sortir de cette affaire et poursuivre sa campagne ? "La bonne réaction est encore possible", selon Philippe Moreau Chevrolet. "Il doit avouer qu'il a commis une faute morale, et dire que lorsqu'il sera élu, il prendra des lois pour que ce mélange des genres n'existe plus. François Fillon doit faire acte de contrition".