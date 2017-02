ÉCLAIRAGE - L'épouse de François Fillon n'aurait pas eu de badge ni de boîte mail à l'Assemblée nationale lorsqu'elle était assistante parlementaire. Mais une absence de règles écrites pourrait être un début d'explication.

La défense de François Fillon s'affaiblit-elle réellement avec les dernières révélations ? Rémunérée comme assistante parlementaire de son mari et de son suppléant Marc Joulaud entre 1988 et 2013, Penelope Fillon n'aurait pas eu de badge d'accès à l'Assemblée nationale, ni de boîte de messagerie électronique associée. En parallèle, elle ne dispose plus des mails datant de l'époque, selon nos informations. De plus, il s'avère que François Fillon n'avait pas de permanence dans la Sarthe, car il recevait à domicile. Mais ces pratiques sont-elles habituelles chez les parlementaires ?



Actuellement, il n'existe aucune règle écrite. Les députés font ce qu'ils veulent pour leur permanence. Elle peut être à Paris, dans leur circonscription... ou nulle part. C'est à eux de décider s'ils consacrent une partie de leur indemnité parlementaire à la location d'un local. Il est vrai que la plupart des parlementaires le font. Mais les députés-maires, par exemple, économisent souvent en recevant directement à la mairie. Il y a cependant une interdiction : depuis février 2015, ils ne peuvent plus acheter leur permanence. Certains utilisaient leur enveloppe pour payer le crédit et en profitaient pour faire de l'enrichissement personnel. Ce n'est plus toléré.



Quant aux badges et aux boîtes mail, ce n'est pas non plus incontournable. Le badge est obligatoire pour tous les collaborateurs qui travaillent à l'Assemblée nationale. Sinon, ils ne rentrent pas. Pour l'anecdote, Jean-Louis Debré a été recalé un jour où il avait oublié le sien. Mais les assistants qui travaillent en circonscription n'ont pas tous un badge.



En ce qui concerne le mail, une tentative de mettre au point une réglementation a été abandonnée en 2010. Dans les faits, beaucoup d'assistants répondent directement avec l'adresse du député et ils travaillent au quotidien avec leur adresse mail personnelle. Penelope Fillon n'est donc peut-être pas totalement en dehors des clous, à ce sujet.