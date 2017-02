Affaire Fillon : François Fillon a retiré Twitter de son téléphone

publié le 22/02/2017 à 18:38

Depuis le début de l'affaire Penelope Fillon, François Fillon a choisi de ne plus regarder son compte Twitter. C'est ce que révèle L'Express, qui raconte que le candidat de la droite et du centre a "retiré l'application Twitter de son téléphone portable. Trop d'insultes, trop de messages violents". L'ancien premier ministre n'a pas envisagé la suppression de son compte mais il confie qu'"à un moment, on a envie de fermer les fenêtres et de faire autre chose".



Cette coupure semble nécessaire pour le candidat. Selon Le Canard Enchaîné, Nicolas Sarkozy a expliqué à des amis que son ancien premier ministre est "complètement paumé (...) Il m'a harcelé de questions sur ce qu'il devait faire. je lui ai dit de saturer l'espace médiatique : une proposition choc chaque jour. Il m'a alors demandé comment couvrir le bruit négatif des juges".

De son côté, François Fillon aurait confié après son rendez-vous avec l'ancien président de la République : "Ça s'est bien passé. On a échangé, c'était utile. Il a quand même l'expérience de ces problèmes avec la justice. Il est disponible pour m'aider dans la campagne mais je ne suis pas sûr d'avoir envie qu'il vienne à mes meetings".