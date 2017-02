Affaire Fillon : Penelope souhaite s'exprimer, mais son mari s'y oppose

publié le 23/02/2017 à 19:33

Elle garde le silence depuis longtemps. Sa parole est pourtant très attendue depuis les révélations du Canard enchaîné sur les présumés emplois fictifs dont elle aurait bénéficié, en tant qu'assistante parlementaire de son mari et collaboratrice de La revue des deux mondes. Penelope Fillon est passée en quelques heures de l'ombre à la lumière, et c'est d'ailleurs le titre de l'article que lui consacre cette semaine le journal Paris Match.



L'hebdomadaire s'intéresse à la personnalité de l'épouse de François Fillon, qui "vient de la terre et des roses, des vastes prairies parsemées de vieux clochers, du rugby et du thé". Mais il se penche aussi sur l'histoire d'amour entre les époux Fillon. L'article revient également sur la discrétion qui caractérise Penelope Fillon. "Je n'y arriverai pas", aurait-elle déclaré en 2007, lorsque son couple se retrouve médiatisé à l'époque où François Fillon est nommé Premier ministre.

Mais surprise, Penelope Fillon voudrait aujourd'hui prendre la parole, et se défendre des accusations dont elle fait l'objet depuis le 25 janvier dernier. Elle souhaiterait se justifier sur les 900.000 euros perçus auprès de son mari lorsqu'elle était supposée être son attachée parlementaire, ainsi que sur ses publications parues dans la Revue des deux mondes.

Mais un homme l'en empêche : son époux. Contacté par l'hebdomadaire, François Fillon affirme : "Penelope est prête à parler, mais pour l'instant, je ne suis pas pour. C'est à moi de monter en première ligne", explique le candidat de la droite à l'élection présidentielle.



Lors de son meeting à la Villette le 29 janvier dernier, en pleine polémique, François Fillon avait déjà ordonné qu'on "laisse (sa) femme tranquille", et que si on voulait l'attaquer lui, qu'on le fasse, "droit dans les yeux".