publié le 02/06/2017 à 13:12

Richard Ferrand est-il en train de devenir le pestiféré du gouvernement Philippe ? Au lendemain de l’annonce de l’ouverture d’une enquête préliminaire, l’opinion publique est majoritairement favorable au maintien du ministre de la Cohésion des territoires au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Selon une enquête menée par l'institut Odoxa et publiée ce jour par franceinfo, 54 % des Français estiment qu'Emmanuel Macron a tort de maintenir le ministre au gouvernement. Le procureur de Brest a en effet annoncé jeudi 1er sa décision d’ouvrir une enquête préliminaire "après analyse des éléments complémentaires susceptibles de mettre en cause Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, révélés par différents organes de presse”.



Le président de la République et son Premier ministre refusent pour le moment de pousser vers la sortie Richard Ferrand. Si Édouard Philippe a de nouveau fait part de sa compréhension devant "l'exaspération des Français" vendredi 2 juin sur RTL, le chef du gouvernement à renouveler sa confiance à son ministre : "J'ai indiqué le plus clairement possible quelle était la ligne que je m'étais fixée. Lorsqu'un ministre est mis en examen, il convient qu'il démissionne immédiatement".

Des affaires mal venues avant les législatives

Outre les révélations du Canard enchaîné sur la polémique location immobilière des Mutuelles de Bretagne impliquant sa compagne, il est reproché à l'ex-élu socialiste, rallié de la première heure, d’avoir favorisé ses proches en les nommant ou encore d'avoir déposé une proposition de loi "favorisant les intérêts du monde mutualiste" alors qu'il était à ce moment-là rémunéré par les Mutuelles de Bretagne.

À quinze du premier tour des élections législatives, ce nouveau feuilleton politico-médiatique écorne l’image de l’exécutif. Cette situation est d’autant plus dommageable que l’affaire Ferrand vient désormais se superposer aux accusations d’emploi fictif lancées contre l’assistante de Marielle de Sarnez au Parlement européen. Alors 66% des Français semblaient satisfaits par la composition du gouvernement leur de sa nomination, il ne sont plus que 59% souligne Odoxa dans son enquête.