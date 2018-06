publié le 07/06/2018 à 18:48

Pluies diluviennes et éclairs impressionnants. Depuis une semaine, les orages ont provoqué des dégâts considérables, et fait deux morts, un jeune homme dans l'Eure et une octogénaire dans le Lot-et-Garonne. Selon les prévisions de Météo France, le temps devrait se stabiliser dans les prochains jours, mais rester encore orageux sur une grande partie est du pays.





Vendredi 8 juin, du Massif-Central aux régions de l'est, le ciel sera instable avec des averses orageuses en journée, plus intenses près des reliefs. Sur la moitié ouest du pays, les éclaircies parfois belles, seront entrecoupés de rares ondées. En soirée et en cours de nuit suivante, le temps se gâtera à nouveau près de la façade atlantique avec le déclenchement de nouvelles ondées orageuses.

Le pourtour méditerranéen conservera un temps plus calme avec un soleil généreux sous un ciel voilé malgré le risque orageux encore présents des Alpes à la Corse.

Une fin prévue en milieu de semaine prochaine

Météo France prévoit une fin de l'épisode orageux "dès le milieu de semaine" prochaine, une amélioration est également à noter "en particulier sur les régions du sud". Mais attention : "ce ne sera pas encore l'été car le temps devrait rester humide et frais". Les températures chuteront pour atteindre les normales de saison, avant de remonter la semaine d'après.