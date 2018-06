publié le 07/06/2018 à 06:34

L'Iton n'est pas encore rentré dans son lit. Météo France maintient ce jeudi 7 juin l'Eure en vigilance orange inondation, la rivière Iton, qui traverse Evreux, étant toujours en crue. Après trois jours d'orages et de fortes pluies, la vigilance orange a été levée dans tous les autres départements.



Toutefois, de l'est des Pyrénées au Massif-Central et sur toutes les régions de l'est ainsi qu'en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais, ce jeudi sera une nouvelle journée marquée par l'instabilité. Les pluies seront orageuses, surtout l'après-midi avec des orages attendus forts et accompagnés de grêle entre l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais, selon Météo France.

Près de la Méditerranée, l'activité sera également marquée avec des pluies orageuses dès la matinée, un risque de grêle. Cette zone très instable remontera vers le sud du Massif-Central et Rhône-Alpes.

L'Eure est maintenu en vigilance orange inondation Crédit : Météo France