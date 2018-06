publié le 04/06/2018 à 14:08

En fin de semaine dernière, le village de Gougenheim dans le Bas-Rhin a été victime d'une gigantesque coulée de boue qui a ravagé les rues ainsi que 44% des maisons. Une conséquence des orages violents et fréquents qui frappent la France depuis plusieurs jours, et qui ne semblent pas devoir se calmer à très court terme. "Sur Gougenheim on a 226 logements, 98 ont été impactés", confie à RTL Frédéric Schoenhentz, le maire du village.



"Je sors d'une réunion avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, nous avons eu la chance de pouvoir la rencontrer à Strasbourg ce matin (lundi 4 juin ndlr). On est confiant mais il ne faut pas relâcher notre vigilance. L'état de catastrophe naturelle est primordial pour notre village", a-t-il indiqué. D'importants moyens ont été mis à la disposition du village afin de nettoyer les dégâts.