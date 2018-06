publié le 04/06/2018 à 04:05

Le centre-ville de Morlaix était toujours inondé dans la nuit de dimanche à lundi à la suite des violentes pluies d'orage. Le Finistère est le dernier département en "vigilance orange" inondations, selon Météo-France.



À Morlaix (Finistère), "les quais sont inondés par plusieurs dizaines de centimètres d'eau et beaucoup de commerçants sont concernés", a expliqué Martin Lesage, directeur de cabinet du préfet. "La cote de la rivière, qui est normalement de 70 cm, atteint actuellement 1,90 m", a indiqué Martin Lesage.

#Météo #Bretagne #Morlaix #Orage Crue importante en cours du Morlaix et de ses affluents comme ici à Ste-Sève (29). Il est tombé l'équivalant de trois semaines à un mois de pluie en seulement 30 minutes.

Vidéo: Agnès Fournis pic.twitter.com/u8bXE9VfCE — Stéven Tual (@StevenTual_off) 3 juin 2018

"On estime la hauteur de l'eau (sur les quais) actuellement à un mètre", a déclaré Agnès Le Brun, maire de Morlaix (LR), "en une demi-heure, on a eu un mois de pluie". Elle a invité les habitants à "rester chez eux". Un autre pic était annoncé entre minuit et 4h du matin. Selon la préfecture, plusieurs personnes en difficulté ont été secourues, et une personne âgée est recherchée. Des dégâts matériels importants ont été recensés et la voirie a été endommagée par endroits.

Les sapeurs-pompiers, venus en renfort du reste du département et des Côtes-d'Armor, ont réalisé plus de deux cents interventions. Le trafic SNCF a été également impacté sur les lignes Brest-Paris et Morlaix-Roscoff.

¿ De violents orages frappent la Bretagne. La ville de Morlaix (Finistère) se retrouve inondée en cette fin de journée ! ¿ (https://t.co/PARQtDENL8) pic.twitter.com/xyblGi48Xg — Météo Express (@MeteoExpress) 3 juin 2018

#Morlaix on fait avec les moyens du bord pic.twitter.com/5PGPhrnPXu — Anaëlle Berre (@Anaberre) 3 juin 2018