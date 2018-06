Eure : "La décrue est largement amorcée", annoncent les pompiers

et Anne Le Henaff

publié le 05/06/2018 à 23:01

L'Eure, en vigilance orange inondation, a été fortement touché par les orages ce mardi 5 juin. En seulement trois heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Des intempéries qui ont coûté la vie à un homme qui s'est noyé dans sa voiture sur une route du département.



"La situation évolue favorablement puisque entre le pic de montée des eaux et maintenant, la décrue est largement amorcée", annonce Pascal Lortaux, colonel des pompiers de l'Eure, qui précise toutefois que "l'eau continue à être présente dans les points bas".

Seize personnes ont été "sorties de leur domicile" dans la nuit du 4 au 5 juin. Elles ont été prises en charge dans une salle des fêtes ouverte par le maire de Breteuil. Si certains habitants ont pu rentrer chez eux depuis, d'autres ont dû trouver un hébergement de substitution.

Désormais, les pompiers attendent que l'eau se retire complètement pour mesurer l'étendue des dégâts, notamment sur la chaussée. "On constate des affouillements du sol, des trous parfois très profonds. Demain quand la nuit sera passée, on pourra procéder à des reconnaissances beaucoup plus complètes", assure le colonel.