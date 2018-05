et AFP

publié le 16/05/2018 à 17:01

Le Samu a-t-il tardé à intervenir pour sauver Jacques Orget ? La famille de cet homme de 70 ans, décédé le 1er avril dernier à Concots (Lot), a porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Le parquet de Cahors a ouvert une enquête préliminaire.



Le septuagénaire, qui souffrait d'emphysème, était sous assistance respiratoire. Le soir du 31 mars, alors qu'il est resté alité toute la journée, sa femme constate que son taux d'oxygène dans le sang est très bas. Elle décide alors d'appeler le 15, le numéro du Samu.

Le médecin lui donne des instructions et lui dit qu'il rappellera une heure plus tard, selon France 3 Occitanie, qui a révélé l'affaire. L'état de Jacques Orget ne s'arrangeant pas, et sans nouvelles du Samu, sa compagne appelle à nouveau le 15.

Le Samu lui envoie un médecin de garde qui "a mis du temps à venir". Après avoir ausculté Jacques Orget, le médecin de garde contacte les urgences, qui envoient des ambulanciers privés. Devant l'impossibilité de transporter le patient, ils finissent par contacter le Samu, qui se déplace finalement peu avant minuit. Les tentatives de l'équipe pour réanimer le septuagénaire ne suffiront pas.

Pas de dysfonctionnement selon le Samu

Le docteur Thierry Debreux, médecin chef du Samu, assure à l'AFP qu'il n'y a "pas eu de dysfonctionnement". "L'affaire a été traitée de façon très professionnelle", affirme-t-il, rappelant qu'un médecin est entré en contact avec le patient et a envoyé un médecin de garde sur place.



Il précise également que la permanencière a orienté l'appel sur le régulateur de la médecine libérale" qui a pu "interroger le patient et lui donner des conseils". Ce n'est donc pas le Samu qui a traité les appels, selon le directeur, qui évoque sur France 3 Occitanie "une confusion totale dans cette affaire". L'enquête pour recherche des causes de la mort de Jacques Orget a été confiée à la brigade de recherche de Cahors.



Cette affaire intervient en pleine polémique sur la mort de Naomi Musenga, raillée par une opératrice du Samu de Strasbourg alors qu'elle appelait à l'aide. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a pointé de "graves dysfonctionnements" dans ce dossier qui a entraîné l'ouverture de plusieurs enquêtes.