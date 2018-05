publié le 14/05/2018 à 08:15

Regrette-t-elle son attitude ou une phrase malheureuse ? Pour la première fois depuis la révélation de l'affaire, l'opératrice du Samu de Strasbourg qui avait pris l'appel de Naomi Musenga le 29 décembre dernier, s'est exprimée dans l'émission 66 Minutes diffusée sur M6, dimanche 13 mai.



L'enquête a révélé que l'opératrice n'avait pas pris l'appel de la jeune femme au sérieux, allant même jusqu'à se moquer. Naomi Musenga était décédée quelques heures plus tard. "On est sous pression en permanence (...) Je suis restée deux ou trois heures accrochée à mon téléphone, j'ai pas le temps de me lever tellement ça déborde de partout", s'est défendue l'opératrice. "On raccroche et on décroche", a-t-elle assuré, sans exprimer de regrets.

L'hôpital de Strasbourg a précisé que cette femme sortait de 15 jours de vacances et avait commencé sa journée à 7h30 ce jour-là. Naomi Musenga avait appelé quatre heures après la prise de poste de l'opératrice, à 11h30. À l'antenne de RTL dimanche 13 mai, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a évoqué la mise en oeuvre d'un numéro unique pour toutes les urgences médicales.