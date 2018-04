publié le 04/04/2018 à 14:05

"La suite qui va être donnée à cette plainte, c'est le drame subi par Maëlys." Pour l'avocat de l'ex-petite-amie de Nordahl Lelandais, le meurtre de la fillette aurait pu être évité si la plainte de sa cliente avait été prise en compte. Après avoir rompu en 2016 et fait face à des mois de harcèlement de la part de l'ancien militaire, celle-ci avait décidé de porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort". Une plainte déposée un mois avant l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, comme le révèle RTL.



Depuis décembre 2016, date à laquelle cette femme de 38 ans avait décidé de rompre avec Nordahl Lelandais, le répit n'était pas le maître-mot dans son existence. Après des mois de menaces, la violence de Nordahl Lelandais était montée d'un cran le 18 juillet 2017. Celui-ci avait alors percuté son véhicule. "Elle a échappé à la collision de manière in extremis", raconte son avocat, maître Ronald Gallo.

L'ex-compagne de l'ancien maître-chien se rend à la gendarmerie pour déposer une plainte. Le parquet de Chambéry qualifie les faits de "mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort", mais cette plainte ne connaît pas de suites. Le 27 août, Maëlys, 9 ans, disparaît lors d'un mariage. Après des mois de tergiversation, Nordahl Lelandais avoue son meurtre et les ossements de la fillettes sont retrouvés.



"Ma cliente éprouve une forme de responsabilité, de culpabilité, par rapport à la mort de Maëlys. Elle se dit que si sa plainte avait été prise au sérieux, Lelandais aurait été entendu, inquiété, suspecté, surveillé par les gendarmes et la justice. Et peut-être que le drame subi par Maëlys ne serait jamais survenu", confie Maître Gallo.