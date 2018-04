publié le 04/04/2018 à 23:27

Que s'est-il passé pour que la justice ne s'intéresse pas à Nordahl Lelandais avant que Maëlys ne soit tuée ? L'une de ses ex-compagnes avait pourtant porté plainte pour une agression survenue le 18 juillet, soit un mois avant l'enlèvement et le meurtre de la petite fille. Elle se rend alors à la gendarmerie, et accuse.



"Elle a subi une agression, alors qu'elle est au volant de son véhicule. Monsieur Lelandais est au volant du sien, et il lui aurait foncé dessus délibérément. Celle-ci aurait ainsi évité de justesse la collision, qu'elle pense volontaire. Elle estime qu'il voulait lui rentrer dedans et lui faire du mal", détaille maître Ronald Gallo, avocat de la plaignante.

La jeune femme s'est ainsi précipitée à la gendarmerie, pour porter plainte. "À l'époque, elle l'a quitté, elle a tout fait pour le quitter, cela a été très difficile. Elle a rompu une première fois, elle a reçu une gifle" de Nordahl Lelandais, explique l'avocat, qui précise que ce dernier "n'a cessé de lui courir après", car il ne semble pas avoir supporté la rupture.

C'est donc un mois avant la disparition de Maëlys que la jeune femme porte plainte contre l'ancien militaire. "Lorsqu'elle sait que sa plainte n'a pas eu l'écho qu'elle espérait et que dans les semaines qui ont suivi, Maëlys est morte et que c'est celui avec lequel elle partageait son existence pendant un temps qui aurait commis les faits, c'est terrible et à la limite du supportable", explique Maître Ronald Gallo.



Depuis, la jeune femme exprime un sentiment - "qui n'est pas légitime", selon son avocat - de culpabilité. "On n'est pas dans la réflexion, dans la raison, mais on est dans le sentiment et elle, elle éprouve un sentiment de culpabilité, d'une part d'avoir vécu avec cet homme qui est décrit dans les journaux, dans les médias, comme un monstre", dit-il de sa cliente, qui considère cette relation comme une "erreur majeur de son existence".



Elle se sent également coupable, car elle n'a pas réussi à convaincre les gendarmes "de prêter attention à sa plainte, car elle pense, à tort ou à raison, que si cette plainte avait été suivie des faits plus rapidement, peut-être qu'on aurait évité le drame".

L'ancienne compagne de Nordahl Lelandais a, selon son avocat, "cette phrase terrible à l'esprit, qu'elle me répête inlassablement : 'j'ai l'impression d'avoir été sauvée par la mort de Maëlys', c'est un sentiment horrible".



"Elle découvre progressivement la personne avec laquelle elle partageait son existence. C'est l'incompréhension, le désarroi, la peur (...) et l'épouvante", explique Me Ronald Gallo, qui détaille que sa cliente ne reprochait à Nordahl Lelandais "que" ses infidélités. La jeune femme va également porter plainte contre son ancien compagnon, qui a diffusé des vidéos d'elle sur un site pornographique.



Et à son avocat de conclure : "C'est une femme qui a été blessée par la rencontre, par le comportement de cet homme qu'elle a croisé dans son existence et qui va rester indéfiniment un souvenir terrible qu'elle va avoir du mal à écarter de sa mémoire".