publié le 11/05/2018 à 07:18

"Pour que justice soit faite, et que plus jamais cela ne se reproduise." Le groupe Facebook "Justice pour Naomi Musenga" veut rendre hommage à la jeune Strasbourgeoise de 22 ans, décédée le 29 décembre dernier après que son appel au Samu n'a pas été pris au sérieux. Le collectif appelle sur le réseau social à une marche blanche en mémoire de la jeune femme, mercredi 16 mai à 17h30, place Kléber à Strasbourg.



"Nous avons posé notre demande à la préfecture pour nous rassembler Place Kleber mercredi 16 mai à 17h30, et marcher vers la Place de la Bourse", annonce le groupe sur sa page Facebook. "Venez nombreux, rendons un hommage digne à la mémoire de Naomi pour soutenir sa famille, et défilons ensemble pour que justice soit faite, et que plus jamais cela ne se reproduise !", invite le message publié.

"Que justice soit faite", tel était le message porté la veille par la famille de Naomi. Ses parents et sa sœur Louange ont tenu une conférence de presse jeudi 10 mai en fin d'après-midi. Ils demandent justice "pour cette enfant qui était aimée de tous", quatre mois après le décès de Naomi, qui était elle-même jeune maman.

L'événement est intitulé "Marche blanche pour rendre Justice à Naomi Musenga" Crédit : Capture d'écran / Facebook