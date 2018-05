publié le 10/05/2018 à 09:09

À la fin de l'année 2017, Naomi, 22 ans, appelle le Samu pour des douleurs violentes au ventre. Moquée par l'opératrice qui prend en charge son appel, elle décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. "Ce genre de drame n'est pas concevable", réagit François Braun, président du Samu Urgences de France au micro de RTL. Les urgentistes "ne sont pas dans cette logique et dédient leur carrière pour sauver et aider les gens, défend-il. Tout le monde a été extrêmement choqué par ce que nous avons pu entendre".



Une enquête préliminaire a été ouverte qui devra déterminer les circonstances exactes du dysfonctionnement. "Il est clair que cela semble plus être un problème individuel qu'un problème d'organisation", estime François Braun.

Encore urgentiste il y a un an, le député REM de Charentes Thomas Mesnier rejoint le propos de son interlocuteur sur RTL, tout en relativisant la responsabilité du Samu. "Chaque année, le Samu prend en charge 25 millions d'appels. C'est finalement un appel presque chaque seconde, et pris en charge par des professionnels dévoués, parfaitement engagés dans leur mission, et tout se passe pour le mieux", rappelle-t-il. Celui-ci se dit "particulièrement choqué" par la bande-son de l'appel. "Jamais ça ne doit se passer comme ça", estime le député.

"Est-ce que c'est un problème de personne, est-ce que c'est un problème de compétences, de formation ? L'enquête nous le dira", poursuit-il. "À toutes les étapes de prise en charge, aucune procédure n'a été respectée, insiste François Braun. C'est une succession de dysfonctionnements qu'il convient d'analyser de façon séparée mais aussi de façon globale".