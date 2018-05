publié le 10/05/2018 à 05:00

La famille de Naomi Musenga, décédée après avoir été raillée par une opératrice téléphonique du Samu de Strasbourg, déposera une plainte "en bonne et due forme" d'ici au vendredi 11 mai, mais sans intention de "charger" l'opératrice, a indiqué Me Mohamed Aachour, l'un des avocats de la famille de la victime.



"Elle sera déposée aujourd'hui ou au plus tard vendredi, jeudi étant férié", a déclaré à l'avocat, précisant qu'un courrier intitulé "plainte" avait déjà été adressé par la famille pour saisir le parquet de Strasbourg, qui a ouvert mercredi 9 mai une enquête préliminaire.

S'exprimant un peu plus tard devant la presse, Me Aachour a souligné que la famille ne souhaitait pas que "l'opératrice du Samu prenne tout sur ses épaules", évoquant une possible "chaîne de responsabilités". "La famille ne souhaite absolument pas que l'on charge uniquement l'opératrice" mais voudrait que des réponses soient apportées aux "nombreuses interrogations qui restent sans réponse", a-t-il insisté.

Pour la famille, il s'agit de "connaître les causes de la mort"

Il serait "un peu facile de stigmatiser un agent", a déclaré à ses côtés Me Nicole Radius, seconde avocate de la famille, évoquant "au-delà de l'hôpital, toute la chaîne du ministère de la Santé" et des "urgences exsangues, à bout de souffle". Selon Me Aachour, les proches de Naomi Musenga ont été reçus "à plusieurs reprises par l'hôpital mais sans obtenir de réponses claires, nettes et précises".



"Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'au-delà de l'enquête préliminaire il y ait une information judiciaire qui soit ouverte", a-t-il souligné. Pour la famille, il s'agit de "connaître les causes de la mort", a poursuivi l'avocat, précisant que "pour l'instant, on sait qu'il y a une dégradation rapide des organes qui a conduit à la mort de Naomi, mais on ne sait pas ce qui a entraîné cette dégradation rapide".