Un Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de pompiers

et AFP

publié le 25/12/2017 à 20:35

Un prêtre âgé de 45 ans est décédé dimanche d'un arrêt cardiaque en pleine messe de veillée de Noël à la basilique de Sainte-Anne d'Auray (Morbihan), a-t-on appris lundi auprès des pompiers.



Le prêtre a fait un malaise vers 21h30 pendant la messe. Après avoir lu l'évangile, le religieux a perdu connaissance. L'un des fidèles présents à l'office étant sapeur-pompier, des premiers soins lui ont immédiatement été apportés. Les gendarmes en faction dans le cadre de la protection des lieux de culte l'ont assisté dans sa tentative, le temps qu'une équipe de secouristes arrive.

Une fois sur les lieux, les secouristes ont tenté de le réanimer "pendant une heure", a indiqué le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Morbihan. En vain.

Selon le quotidien breton Le Télégramme, le prêtre est né au Congo et se trouvait à Sainte-Anne d'Auray pour un séjour de six jours.