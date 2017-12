publié le 25/12/2017 à 17:52

Dix jours après la collision entre un car scolaire et un train sur un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales), le 14 décembre, les familles sont en colère. Six collégiens sont morts, et certaines familles dénoncent l'accompagnement qui a été assuré par les services de l'État.



À l'antenne de France Bleu Roussillon ce lundi 25 décembre, Philippe Banyols, directeur de l'hôpital psychiatrique de Thuir (Pyrénées-Orientales), qui coordonne la cellule d'aide médico-psychologique mise en place le 14 décembre, a répondu aux accusations des familles.

"Je pense que mon équipe était accessible, je suis même sûr qu'elle l'était. Sans doute que tout n'a pas été parfait, parce que c'est un accident d'une telle envergure qu'il n'est pas possible d'organiser les choses parfaitement", a nuancé le médecin, faisant valoir que l'équipe était composée de dix spécialistes du post-traumatisme, formés à ce genre de situations.

Au micro de RTL le 24 décembre, l'avocate de trois des six familles des victimes faisait état d'un "sentiment d'abandon total" de ses clients. Me Jehanne Collard affirmait que les familles étaient "restées plusieurs heures dans une salle sans qu'on leur donne aucune information", après la collision.