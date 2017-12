publié le 25/12/2017 à 19:15

C'était une famille "sans histoires" selon le voisinage. Pourtant, ce lundi 25 décembre, le pire est arrivé, comme le rapporte France Bleu Provence. Aux alentours de midi, ce qui s'apparente à un différend familial éclate au domicile de la famille situé à Toulon, dans le Var.



Le père s'empare alors d'un couteau et poignarde sa compagne, devant les trois enfants du couple, âgés de 9, 14 et 15 ans. Ces derniers ont d'ailleurs voulu s'interposer. Les deux plus grands ont été légèrement blessés, et sont encore trop choqués "pour être entendus", selon une source policière.

La mère de famille, âgée de 41 ans est décédée des suites de ses blessures. C'est son compagnon qui a appelé la police après avoir commis l'irréparable. Il a ensuite été placé en garde à vue au commissariat de Toulon après avoir été brièvement hospitalisé pour effectuer plusieurs analyses. Une enquête pour "homicide" a été ouverte.