publié le 06/06/2018 à 13:15

Poignardé d'une vingtaine de coups de couteau dans le dos. Kévin, 17 ans, est décédé des suites de ses blessures samedi 2 juin alors qu'il se promenait dans un parc à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. Le drame a bouleversé cette commune située entre Reims et Chalons-en-Champagne où dès lundi, une minute de silence a été organisée à l'initiative des camarades de classe de Kévin.



Les circonstances autour de son meurtre sont encore floues, mais la jeune fille qui l'accompagnait, présentée comme sa petite amie, ainsi qu'un suspect âgé lui aussi de 17 ans, ont été placés en garde à vue successivement lundi 4 et mardi 5 juin. Le jeune lycéen aurait avoué le meurtre, selon les informations de L'Union.

Ils connaissaient tous deux Kevin, et la police essaie désormais de déterminer les liens qu'ils entretenaient respectivement avec la victime. La piste d'un guet-apens tendu à la victime sur fond de triangle amoureux est envisagée.

Un échange de regards qui a mal tourné

La petite amie de Kévin a aussitôt été entendue par la police. Face aux enquêteurs, elle décrit les faits qui ont conduit à la mort du jeune homme. Selon ses dires, il s'agit d'un "échange de regards" qui aurait mal tourné entre l'adolescent et un autre jeune homme alors que le couple se promenait dans le parc vers 15 heures samedi 2 juin.



S'en est suivie une tentative de vol de sac à main. "L'altercation redouble et le jeune se prend des coups de couteau dans le dos", d'après le récit rapporté par le parquet de Châlons-en-Champagne.



Là, une passante appelle les pompiers et tente de le réanimer. "C'était horrible pour moi, il n'y avait déjà plus de vie dans ses yeux. Je pense que ça a duré 5 minutes mais pour moi ça a paru une éternité", raconte-t-elle au micro de RTL.

Un faux portrait-robot, deux gardés à vue

La description effectuée par la petite amie de Kévin, seule témoin de la scène, permet aux enquêteurs de dresser le portrait-robot de l'agresseur. Un appel à témoins est lancé. Lundi 4 juin, un jeune homme mineur est interpellé et placé en garde à vue. La petite amie de Kévin le reconnaît immédiatement.



Le domicile des parents du jeune homme également perquisitionné. Celui-ci est décrit comme solitaire et taciturne, marginalisé au sein de son lycée. Selon les premières informations le concernant, il aurait récemment réussi le concours de préparation à la marine. Passionné de jeux vidéos, notamment de guerre, il n'est pas considéré comme particulièrement violent.



Malgré cette arrestation et la confirmation de la petite amie de Kévin, les enquêteurs restent étonnés par un aspect important de l'affaire : la jeune fille a eu beau reconnaître le suspect, le portrait-robot qu'elle a dressé ne correspond pas du tout au physique du suspect interpellé. Cette incohérence lui vaut d'être placée en garde à vue mardi 5 juin.



Les enquêteurs souhaitent maintenant déterminer le rôle exact des deux adolescents dans le meurtre de Kévin. Ils analysent aujourd'hui le contenu de leurs téléphones portables.