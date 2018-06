Meurtre de Kévin à Mourmelon-le-Grand : un homme placé en garde à vue

et Marie Moley

Un homme arrêté et placé en garde à vue. Après avoir lancé un appel à témoins lundi 4 juin, la gendarmerie de la Marne est sur le pont et vérifie de nombreux profils dans l'affaire du meurtre de Kévin, un adolescent de 17 ans, à Mourmelon-le-Grand.



Selon nos informations, un homme a déjà été interpellé dans cette commune, située entre Reims et Chalons-en-Champagne. Cependant, aucune information supplémentaire n'est disponible. Il a ensuite été placé en garde à vue alors qu'il refusait de se soumettre aux vérifications.

Kévin a été poignardée samedi 2 juin lors d'une promenade avec une amie dans un parc. Un échange de regards aurait eu lieu avec un autre garçon, suivi d'une tentative de vol de sac à main et d'une altercation qui a dégénéré.

